Feuerwehreinsatz

75-Jähriger bei Wohnhausbrand gestorben

In Kriftel ist ein Wohnhaus in Flammen aufgegangen. Die Ermittlungen zur Todes- und Brandursache laufen noch.

Die Feuerwehr konnte das Feuer nach einiger Zeit löschen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr konnte das Feuer nach einiger Zeit löschen. (Symbolbild)

Kriftel (dpa/lhe) - Bei einem Wohnhausbrand in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) ist ein 75-jähriger Mann gestorben. Das Feuer war am Mittwoch gegen 17.00 Uhr in der Küche ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die eintreffende Feuerwehr habe den 75-Jährigen tot aufgefunden. Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden. Auch die Brandursache war zunächst unklar.

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