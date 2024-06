75 Jahre Berliner Luftbrücke: Fest auf US-Armee-Basis

Wiesbaden (dpa/lhe) - An diesem Wochenende feiert die US-Armee in Wiesbaden das Ende der Luftbrücke vor 75 Jahren mit einem Fest für die Öffentlichkeit. Historische Flugzeuge und Zeitzeugen erinnern ab Samstag (11.00 Uhr) an das Schlüsselereignis. Die Luftbrücke der Alliierten in Deutschland half zwei Millionen Menschen in Westberlin beim Überleben. Für die westlichen Besatzer galt die Luftbrücke nach dem Zweiten Weltkrieg als großer Sympathieerfolg. Sie war ein erster Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation.