75 Jahre Berliner Luftbrücke: Start auch in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die einstige Luftbrücke der Alliierten in Deutschland hat als erster Höhepunkt der Ost-West-Konfrontation zwei Millionen Menschen in Westberlin beim Überleben geholfen. Ein grandioser Sympathieerfolg der westlichen Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Ende der Luftbrücke vor 75 Jahren feiert an diesem Wochenende (15./16.6.) auch die US-Armee in Wiesbaden mit einem Fest für die Öffentlichkeit. Historische Flugzeuge und Zeitzeugen erinnern an das Schlüsselereignis mit ungewissem Ausgang.

«Der heutige Standort der US Army Garnison Wiesbaden, früher ein Flugplatz der US Air Force, war einer der wichtigsten Standorte für den Start von Flugzeugen zur Unterstützung der Berliner Luftbrücke», erklärt Colonel David W. Mayfield, US-Kommandeur in der hessischen Landeshauptstadt. Auch Frankfurt am Main war ein Startpunkt für die damaligen Flugzeuge. Insgesamt waren laut der US-Armee neun Flugplätze in den einstigen westlichen Besatzungszonen in die Hilfsaktion einbezogen.