Innere Sicherheit

75 Jahre BKA – Festakt mit Kanzler und Innenminister

Das Bundeskriminalamt kümmert sich um den Kampf gegen Terrorismus, Cyberkriminalität oder Waffenhandel. In diesem Jahr feiert das BKA Jubiläum. Dazu werden prominente Gäste in Wiesbaden erwartet.

Im März 1951 schlug die Geburtsstunde des Bundeskriminalamtes. (Symbolbild) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa
Wiesbaden (dpa) - Das Bundeskriminalamt feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Zu einem Festakt im Kurhaus in Wiesbaden haben sich für Donnerstag (15.00 Uhr) unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) angekündigt. An der Feier nehmen Gäste aus Politik, Sicherheitsbehörden und Gesellschaft teil. 

Als Zentralstelle der deutschen Polizei unterstützt das BKA unter anderem die Polizeibehörden der Länder. Bei bestimmten Fällen von internationaler oder schwerer Kriminalität übernimmt das Bundeskriminalamt selbst die Ermittlungen. Zur Zuständigkeit des BKA gehören etwa internationaler Handel mit Waffen, Drogen und Falschgeld, Terrorismus sowie schwere Fälle von Computersabotage. 

Grundlage für die Gründung war das BKA-Gesetz, dass der damalige Bundespräsident Theodor Heuss am 8. März 1951 unterschrieb, damit es wenige Tage später in Kraft treten konnte. Seinen Sitz hat das BKA in Wiesbaden.

