7,6 Millionen Menschen im Südwesten zur Wahl aufgerufen

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch in Baden-Württemberg sind am Sonntag die Wählerinnen und Wähler aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts sind rund 7,6 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wahlberechtigt. Sie können ihre Stimmen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben - oder wählten bereits vorab per Brief.