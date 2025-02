Das muss man nach der Bundestagswahl im Südwesten wissen

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Blick auf die Wahlkreiskarte in Baden-Württemberg zeigt: Die CDU hat die Wahl im Südwesten klar gewonnen, bis auf drei kleine grüne Punkte ist das Bundesland schwarz eingefärbt. Grund zum Jubeln haben trotzdem nicht alle CDU-Kandidaten, denn einige ziehen trotz eines Sieges im Wahlkreis nicht in den Bundestag ein. Warum das so ist und was man nach der Bundestagswahl im Südwesten noch wissen muss: