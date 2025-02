Wahlkreissieger fordern Wahlrechtsreform

Tübingen/Stuttgart (dpa) - Zwei Kandidaten der CDU, die nicht in den Bundestag einziehen, obwohl sie in ihren Wahlkreisen die meisten Stimmen bekommen haben, fordern eine Änderung des Wahlrechts. «Es ist genau das eingetreten, wovor wir bei der Debatte um dieses Ampelwahlrecht gewarnt haben. Nämlich, dass in Deutschland jetzt mehrere Wahlkreise verwaist sind», sagte Christoph Naser (Wahlkreis Tübingen).