Warum das neue Wahlrecht der CDU weh tut

Stuttgart (dpa/lsw) - Das neue Wahlrecht könnte dazu führen, dass Politiker die Stimmenmehrheit in ihrem Wahlkreis holen - und trotzdem nicht in den Bundestag einziehen dürfen. Es könnte sogar zur kompletten Verwaisung von Wahlkreisen kommen, ein Wahlkreis wäre dann also nicht im Bundestag vertreten. Betroffen davon ist im Südwesten die CDU. Ein Erklärungsversuch.