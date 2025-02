Wahlkreis Bergstraße: CDU-Kandidat Meister erneut im Bundestag

Kreis Bergstraße. Am Wahlabend ist noch nicht klar, ob CDU-Kandidat Dr. Michael Meister erneut in den Bundestag ziehen wird, oder nicht. Seit 1994 ist der 63-Jährige im Bundestag. „Es ist noch nicht sicher, ob ich reinkomme, das weiß ich erst morgen früh“, sagt Meister am Wahlabend unserer Zeitung.