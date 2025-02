Kreis Bergstraße: CDU-Kandidat Dr. Michael Meister als Wahlkreissieger erneut im Bundestag 

Kreis Bergstraße. Er hatte am Wahlabend schon ein gutes Gefühl, als er seine Ergebnisse im Kreis Bergstraße sah, und am späten Sonntagabend erhielt er dann die Bestätigung: Auch in der kommenden Legislaturperiode wird Dr. Michael Meister als Mitglied der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag sitzen. Aufgrund der Wahlrechtsreform mit der Begrenzung der Mandate auf 630 Abgeordnete war das zunächst nicht sicher, obwohl er das Direktmandat im Wahlkreis 187 geholt hatte.