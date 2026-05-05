77 Messerstiche: Mordprozess gegen Ehemann beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann soll den neuen Freund seiner Ehefrau mit 77 Messerstichen getötet haben. Heute beginnt im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen den 37-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm heimtückischen Mord vor.

Im Juli 2025 soll der Bulgare zunächst in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bonames eingedrungen sein. Als seine dort von ihm getrennt lebende Ehefrau die Tür ihrer Wohnung öffnete, soll er zunächst die 31-Jährige mit einem mitgebrachten Küchenmesser angegriffen und am Arm verletzt haben. Dann soll er in die Wohnung eingedrungen und dort den Freund der Frau mit dem Messer umgebracht haben. Der 46-Jährige starb noch am Tatort.