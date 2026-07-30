Kreis Schwäbisch Hall

79-Jähriger mit Hund von Unbekannten attackiert

Der Mann ist mit seinem Vierbeiner unterwegs. Plötzlich wird er angegriffen. Die unbekannten Täter lassen den Mann am Boden liegen.

Warum die Unbekannten den Senior angriffen, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Warum die Unbekannten den Senior angriffen, ist noch unklar. (Symbolbild)

Obersontheim (dpa/lsw) - Ein 79-jähriger Mann ist von zwei Unbekannten niedergeschlagen worden, als er mit seinem Hund in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, wurde er leicht verletzt. 

Die zwei unbekannten Täter griffen den Mann demnach an und ließen ihn danach am Boden liegend zurück. Die Hintergründe der Tat seien unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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