79-Jähriger prallt mit Fahrrad gegen Schranke und stirbt

Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist auf einem Waldweg nahe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem E-Bike gegen eine Schranke gefahren, über sie hinweg auf den Kiesboden geschleudert und tödlich verletzt worden. Der 79-Jährige habe am Montagvormittag die geschlossene Schranke zu spät erkannt, teilte die Polizei mit. Trotz seines Helms erlitt der Senior so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.