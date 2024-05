8-jähriges Kind auf Elektromofa unterwegs

Darmstadt (dpa/lhe) - In Darmstadt hat eine Fahrradstreife der Polizei per Zufall ein 8-jähriges Kind auf einem Elektromofa im Straßenverkehr gestoppt. Die Beamten seien zunächst wegen eines fehlenden Versicherungskennzeichens auf das Zweirad aufmerksam geworden, teilten sie am Montag mit. Erst bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten eigenen Angaben zufolge, dass es sich bei dem Fahrer des Mofas um ein 8 Jahre altes Kind handelte.