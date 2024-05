Aktuelle Polizeimeldungen rund um Weinheim

Heidelberg: Einbrecher verbarrikadiert sich in Badezimmer

Am Sonntag hat um kurz nach 21 Uhr eine 24-Jährige der Polizei gemeldet, dass ein Unbekannter in das Badezimmer ihrer Wohnung in der Scheffelstraße eingedrungen war und sich dort verbarrikadiert hatte. Zunächst hatte sie nur bemerkt, dass sich die Tür zum Badezimmer ohne ihr Zutun geschlossen hatte. Da das Fenster offenstand, vermutete sie zunächst einen Windstoß als Ursache. Dann hörte sie jedoch ungewöhnliche Geräusche aus dem Bad und stellte fest, dass die Tür von innen abgeschlossen war, woraufhin sie die Polizei rief. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg Nord kurze Zeit später eintraf, war der Unbekannte schon aus gut vier Metern Höhe auf die Straße gesprungen und mit einem Fahrrad geflohen. Eine Beschreibung des Verdächtigen konnte die junge Frau nicht geben.

Was der Unbekannte im Bad suchte und wie er zu dem hochgelegenen Fenster gelangte, ist aktuell Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg Nord.

Mannheim: 28-jähriger Mann von Unbekannten überfallen

Am frühen Sonntagmorgen zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 1 und 5 Uhr haben mindestens zwei unbekannte Männer einen 28-Jährigen am alten Meßplatz überfallen. Die Tat soll sich nach aktuellem Erkenntnisstand zwischen der alten Feuerwache und einem Supermarkt ereignet haben. Die Täter sollen den Mann zunächst mit Pfefferspray attackiert und anschließend mit einem Messer bedroht haben. Sie forderten ihn wiederholt auf, sein Handy herauszugeben. Als die Männer sich mit dem Messer in seine Richtung bewegten, wehrte er den Angriff ab und verletzte sich dabei an der Hand. Schließlich gelang ihm die Flucht. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwetzingen fand den Verletzten im Bereich der B36 und brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Raubes. Die Täter waren zur Tatzeit an Mund und Nase vermummt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.

Heidelberg: Rollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es um kurz nach Mitternacht zu einer Kollision zwischen einer Toyota-Fahrerin und einem Rollerfahrer. Die 19-jährige Autofahrerin kam aus Richtung des Montpellierplatzes und missachtete die Vorfahrt des 27-jährigen Zweiradfahrers. Sie kollidierten bei der Einfahrt in die Straße "Neckarstaden". Der Rollerfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt 4.000 Euro.

Die Unfallverursacherin musste die Polizist:innen auf das Polizeirevier begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben, da sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung ergaben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Darmstadt: Kind auf Elektromofa unterwegs

Eine Fahrradstreife der Verkehrsinspektion hat am Freitag, dem 24. Mai, ein Kind auf einem Elektromofa gestoppt. Gegen 18.30 Uhr fiel den Beamt:innen das Zweirad ohne Versicherungskennzeichen in der Lincolnstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Polizist:innen nicht schlecht: es handelte sich bei dem Fahrer um ein 8-jähriges Kind. Das Elektromofa konnte mittels Gasgriff auf bis zu 25 km/h beschleunigt werden. Es lagen weder eine Betriebserlaubnis noch eine Versicherung vor - daher war eine Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum nicht zulässig.