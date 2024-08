Exhibitionist in Heidelberg festgenommen

Heidelberg: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Am Sonntagabend hat die Polizei einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der sich einer 25-jährigen Joggerin gegenüber entblößte. Wie die Polizei berichtet, lief die 25-Jährige um 19.15 Uhr auf einem zum Neckar parallel verlaufenen Feldweg entlang. Auf Höhe des Tiergartenbades passierte sie den auf einem Poller sitzenden mutmaßlichen Exhibitionisten, der sich ihr gegenüber in unsittlicher Art und Weise entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die 25-Jährige alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnehmen konnte. Er muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.