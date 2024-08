Blaulichtticker: Aktuelle Polizeimeldungen aus Weinheim, Bergstraße und Odenwald

Weinheim: Streit in der Straßenbahn soll mit Ohrfeige geendet haben

Am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr gerieten ein 37-Jähriger und ein 64-jähriger Mann in der Straßenbahn Richtung Heidelberg in Streit. Der 64-Jährige beschwerte sich über ein lautstarkes Gespräch, welches der 37-Jährige mit seiner Begleitung führte. In der Folge soll der 37-Jährige dem 64-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Da die Aussagen der beiden Kontrahenten voneinander abweichen, werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weinheim unter 06201 10030 zu wenden.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weinheim: Unbekannter verursacht durch Fahrstreifenwechsel Unfall und flüchtet

Am Donnerstagvormittag gegen 8.45 Uhr fuhr ein bisher unbekannter PKW-Fahrer auf der A659 in Fahrtrichtung Weinheim. Kurz vor dem Ausfädelungsstreifen des Autobahnkreuzes in Fahrtrichtung Karlsruhe, wechselte der Unbekannte plötzlich von der linken Fahrspur in den Ausfädelungsstreifen, wodurch ein 61-jähriger Skoda-Fahrer zu einem Ausweichmanöver gezwungen wurde. Durch den Ausweichvorgang kollidierte der Skoda-Fahrer mit einer Warnbake, wodurch der PKW stark beschädigt wurde.

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der 61-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Skoda entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Autobahnpolizei in Mannheim unter 0621 470930 zu wenden.

Höchst/Brombachtal: Einbrüche in Bauernhof-Läden und Kiosk

Zwei Bauernhofläden in der Bismarckstraße in Höchst, in der Kastellstraße im Höchster Ortsteil Dusenbach sowie ein Kiosk in der Hauptstraße in Langenbrombach, gerieten in der Nacht zum Donnerstag (01.08.) in das Visier von Kriminellen.

Drei Jugendliche unter Verdacht

Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher offenbar auf Geld aus den dort befindlichen Kassen. An Beute gelangten sie allerdings an keinem der Tatorte, hinterließen aber Schäden am Inventar der zwei Selbstbedienungsläden sowie beim Einschlagen der Scheibe des Kiosks in Langenbrombach. Nach der dortigen Tat, gegen 4.15 Uhr, flüchteten die Täter mit einem Auto. Die Polizei stoppte später im Rahmen der Fahndung ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug auf der Bundesstraße 45. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei ergab sich anschließend ein Tatverdacht gegen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie werden sich nun in entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben. Gegen einen von ihnen wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, weil er nach derzeitigem Ermittlungstand offenbar ohne Wissen seiner Eltern das Auto zuvor entwendete und damit fuhr.

Mannheim: Zwei Verletzte nach Schüssen aus Schreckschusswaffe

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Mannheimer Wasserturm am Donnerstagabend in Mannheim sind zwei Menschen durch Schüsse aus einer Schreckschusswaffe leicht verletzt worden. Eine Zivilstreife konnte einen Tatverdächtigen am Abend in der Nähe festnehmen und die Schreckschusswaffe sicherstellen, nachdem Zeugen den Notruf gewählt hatten. Mehrere Jugendliche sollen sich bei der Auseinandersetzung im Bereich Friedrichsring verfolgt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Trebur: Nachts im Freibad

Kriminelle verschafften sich in der Nacht zum Freitag (2.8.) zwischen 2.30 und etwa 3 Uhr Zutritt zu einem Verkaufsraum des Freibades an der Astheimer Straße. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat etwas entwendet haben, muss noch ermittelt werden. Die Unbekannten flüchteten anschließend von dort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter haben, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 42 unter der 06142 6960 zu melden.

Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Am Dienstag, 30. Juli, ereignete sich um 17.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer an der Kreuzung Jahnstraße/Jägerstraße in Viernheim. Der Pkw missachtete das Stoppschild, woraufhin der Radfahrer stark abbremsen musste und sich dabei überschlug. Anschließend entfernte sich der Pkw vom Unfallort. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden.