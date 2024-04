Verletztes Pferd auf Koppel gefunden

Mühltal (dpa/lhe) - Auf einer Koppel im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Dienstagmorgen ein verletztes Pferd gefunden worden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es von einem Wolf verletzt worden sei, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Das Wolfszentrum sei informiert worden, ein Wolfsberater sichere Spuren und nehme genetische Abstriche. Diese würden im Zentrum für Wildtiergenetik des Senckenberg Instituts in Gelnhausen analysiert.