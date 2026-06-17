Radunfall

80-Jährige stirbt bei Fahrradunfall in Kelsterbach

Tragödie auf dem Radweg: Nach einer Kollision stirbt eine ältere Frau noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Jede Hilfe für die 80-Jährige kam zu spät. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Jede Hilfe für die 80-Jährige kam zu spät. (Symbolbild)

Kelsterbach (dpa/lhe) - Eine 80-jährige Frau ist in Kelsterbach im Landkreis Groß-Gerau bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 58 Jahre alter Radfahrer und die Frau am Nachmittag auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg in entgegengesetzte Richtungen. Aus bisher ungeklärter Ursache berührten sich die beiden, wodurch die Frau stürzte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. 

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragte einen Sachverständigen, den Unfallhergang zu klären. Ein Polizeihubschrauber machte Luftaufnahmen vom Unfallort. Die Polizei in Kelsterbach sucht nach Zeugen des Vorfalls.

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