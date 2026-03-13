Verkehrsunfall

80-Jährige stirbt bei Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrzeug der Feuerwehr gibt es eine Tote und einen Verletzten. Was die Polizei bisher weiß.

Es soll zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Feuerwehrfahrzeug gekommen sein. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Es soll zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Feuerwehrfahrzeug gekommen sein. (Symbolbild)

Laufenburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug in Laufenburg (Kreis Waldshut) sind eine 80-Jährige getötet und ein 77 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es zuvor eine Kollision zwischen einem Auto und dem Feuerwehrfahrzeug gegeben haben. 

Ein Rettungshubschrauber war demnach im Einsatz. Die Straße war fast vier Stunden lang gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

