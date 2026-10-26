82-Jährige stirbt bei Unfall mit rangierendem Lkw
Ein Lkw rangiert in einem Gewerbegebiet in Waldkirch zurück – dabei wird die Fußgängerin von dem Fahrzeug erfasst. Die Polizei ermittelt.
Waldkirch (dpa/lsw) - Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) gestorben. Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah die Frau beim Rückwärtsrangieren im Innenhof eines Gewerbegebiets, wie die Polizei mitteilte. Demnach erfasste der Lkw die Seniorin, wobei die Frau sich tödliche Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt zum Unfallhergang und sucht nach Zeugen.