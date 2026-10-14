Ermittlungen

Fußgängerin in Kassel stirbt nach Unfall mit Lkw

Beim Abbiegen in eine Einfahrt erfasst ein Lkw in Kassel eine Fußgängerin. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Fußgängerin am Nachmittag von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. 

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei die Fußgängerin von dem Lkw erfasst worden, als dieser in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Zur weiteren Klärung wurde nach Angaben der Polizei ein Gutachter eingeschaltet. Aufgrund des Unfalls sei die betroffene Straße zwischenzeitlich gesperrt worden.

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