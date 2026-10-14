Fußgängerin in Kassel stirbt nach Unfall mit Lkw

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist eine Fußgängerin am Nachmittag von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei die Fußgängerin von dem Lkw erfasst worden, als dieser in eine Einfahrt abbiegen wollte. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Zur weiteren Klärung wurde nach Angaben der Polizei ein Gutachter eingeschaltet. Aufgrund des Unfalls sei die betroffene Straße zwischenzeitlich gesperrt worden.