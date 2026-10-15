Fußgängerin von Lkw angefahren: Polizei prüft Tötungsdelikt
Eine 86-Jährige starb, nachdem ein Sattelzug sie auf dem Gehweg erfasst hatte. Zeugenaussagen lenken den Blick der Ermittler nun auf das Geschehen vor dem Zusammenstoß.
Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Fußgängerin in Kassel ermittelt die Polizei gegen den Unfallfahrer wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Es gebe aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der 40-jährige Lkw-Fahrer die Frau vor dem Abbiegen wahrgenommen habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Er sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand er unter dem Einfluss von THC.
Die auf dem Gehweg stehende 86-jährige Frau aus Vellmar war am Mittwochnachmittag von dem Sattelzug erfasst worden, der aus einer Werkseinfahrt fuhr. Der Auflieger erfasste die Frau, sie geriet unter den Anhänger. Sie starb noch an der Unfallstelle.
Den Angaben zufolge hatten Zeugen der Polizei von einem Disput zwischen der Frau und dem Lkw-Fahrer vor dem Zusammenstoß berichtet. Demnach hatte die Frau die Werkszufahrt überqueren wollen.