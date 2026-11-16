Unfallflucht

Fußgängerin von Lkw-Tür getroffen - Fahrer flüchtet

Auf dem Gehweg wird eine Fußgängerin in Neuenburg am Rhein von einer geöffneten Lastwagentür erfasst. Und die Reaktion des Fahrers ist gar nicht angemessen.

Ein Lastwagenfahrer soll in Neuenburg am Rhein im Vorbeifahren eine Frau mit der Türe getroffen haben. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Lastwagenfahrer soll in Neuenburg am Rhein im Vorbeifahren eine Frau mit der Türe getroffen haben. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Mit geöffneter Türe soll ein Lastwagenfahrer im Vorbeifahren eine Fußgängerin in Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) getroffen haben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Freitag auf dem Gehweg unterwegs, als die geöffnete Portaltüre sie schmerzhaft an Kopf und Schulter traf. Der Fahrer soll ausgestiegen sein, die Frau umarmt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Laut Zeugen hatte er zuvor einen Lebensmittelhändler beliefert.

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