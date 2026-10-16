Haftbefehl

Nach Tod von Fußgängerin: Lkw-Fahrer in Haft

Vor dem tödlichen Unfall in Kassel soll es einen Disput zwischen der Fußgängerin und dem Lkw-Fahrer gegeben haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags.

Der Lkw-Fahrer wurde dem Haftrichter vorgeführt. Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Lkw-Fahrer wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Fußgängerin in Kassel ist der Unfallfahrer in Haft genommen worden. Gegen den 40-Jährigen werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wie die Polizei am Vortag mitgeteilt hatte, gibt es aufgrund von Zeugenaussagen Hinweise darauf, dass der Lkw-Fahrer die 86-jährige Frau wahrgenommen hatte. 

Die auf dem Gehweg stehende Frau aus Vellmar war am Mittwochnachmittag von dem Sattelzug erfasst worden, der aus einer Werkseinfahrt fuhr. Der Auflieger erfasste die Frau, sie geriet unter den Anhänger und starb noch an der Unfallstelle. Den Angaben zufolge hatten Zeugen der Polizei von einem Disput zwischen der Frau und dem Lkw-Fahrer vor dem Zusammenstoß berichtet. Demnach hatte die Frau die Werkszufahrt überqueren wollen.

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