84-Jährige stirbt nach Badeunfall im Bodensee
Eine ältere Frau badet mit ihrem Partner im Bodensee, als sie plötzlich das Bewusstsein verliert. Ersthelfer kämpfen um ihr Leben, jedoch ohne Erfolg.
Konstanz (dpa/lsw) - Eine 84 Jahre alte Frau ist beim Schwimmen im Bodensee gestorben. Die Frau sei mit ihrem Partner vor dem Strandbad Horn in Konstanz im flachen Wasser gewesen, teilte die Polizei mit. Dort verlor sie demnach ohne erkennbaren Grund das Bewusstsein und musste ans Ufer gebracht werden.
Ersthelfer und die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten die Seniorin zunächst erfolgreich wiederbelegen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Die Familie wurde von einem Notfallseelsorger betreut.