Feuerwehreinsatz

84-Jähriger springt bei Dachstuhlbrand aus drittem Stock

15 Menschen verlieren durch den Brand ihr Zuhause, mehrere Bewohner müssen gerettet werden. Ein 84-Jähriger springt vom Balkon und wird schwer verletzt. Wie das Feuer ausbrach, ist bisher unklar.

Durch den Brand in einem Mehrfamilienhaus verloren 15 Menschen ihr Zuhause. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Durch den Brand in einem Mehrfamilienhaus verloren 15 Menschen ihr Zuhause. (Symbolbild)

Inzlingen (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Inzlingen (Landkreis Lörrach) ist ein 84-Jähriger von einem Balkon im dritten Stock gesprungen und schwer verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar - 15 Menschen wurden obdachlos, wie die Polizei mitteilte. 

Der 84-Jährige sprang den Angaben zufolge am Sonntag auf eine Terrasse im ersten Stock und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere Bewohner musste die Feuerwehr von einem Balkon retten, neun Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In einem Großeinsatz brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, jedoch wurden große Teile des Gebäudes beschädigt. 

Die acht betroffenen Haushalte kamen zunächst größtenteils bei Angehörigen unter - die Gemeinde organisierte weitere Unterbringungsmöglichkeiten. Die Brandursache ist noch unklar.

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