Bild
Feuerwehreinsatz

Brand im Keller – Mutter und Kind von Balkon gerettet

Der Rauch breitet sich schnell im ganzen Gebäude aus. Nicht alle Bewohner schaffen es eigenständig nach draußen.

Die Feuerwehr rettete eine Mutter und ihr Kleinkind vom Balkon. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr rettete eine Mutter und ihr Kleinkind vom Balkon. (Symbolbild)

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat eine Mutter und ihr Kleinkind vom Balkon eines Wohnhauses gerettet. Am Vormittag war in der Sauna im Keller der Doppelhaushälfte in Freiburg im Breisgau ein Feuer ausgebrochen. Das Treppenhaus und die Wohnungen in dem Gebäude waren nach Angaben der Feuerwehr stark verraucht. 

Die sechs weiteren Bewohner hätten das Gebäude noch eigenständig verlassen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Sie seien vom Notarzt betreut worden. Das Kleinkind sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. 

Laut Feuerwehr wurde das Haus nach den Löscharbeiten belüftet und die Sauna teilweise ausgeräumt. Das Gebäude ist demnach aber nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zum Schaden und der Brandursache.

