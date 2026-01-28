Ursache unklar

Hoher Schaden nach Küchenbrand in Leimen

Rauch im ganzen Haus und bis auf die Straße: Die Nachlöscharbeiten in der Doppelhaushälfte dauern an. Was ist passiert?

Feuerwehreinsatz im Rhein-Neckar-Kreis: In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Feuerwehreinsatz im Rhein-Neckar-Kreis: In einer Küche war ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Leimen (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand ist eine Doppelhaushälfte in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) stark beschädigt worden. Das Gebäude sei stark verraucht und vorerst nicht bewohnbar, sagte der Zugführer der Feuerwehr. Der Bewohner konnte das Gebäude eigenständig verlassen, teilte die Polizei mit. Er sei mit leichten Verbrennungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Bewohner es geschafft, auch seinen Hund mit nach draußen zu nehmen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die genaue Schadenshöhe und die Ursache des Brandes waren zunächst unklar. Nach Aussagen des Zugführers brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus, der Rauch breitete sich bis ins Obergeschoss und auf die Straße aus. Benachbarte Häuser sind demnach aber nicht beschädigt worden. Das Feuer wurde schnell gelöscht, doch die Nachlöscharbeiten dauerten an, wie es hieß. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Seniorin bei Küchenbrand verletzt - hoher Schaden
Brände

Seniorin bei Küchenbrand verletzt - hoher Schaden

Starker Rauch quillt aus den Fenstern einer Wohnung, eine Küche brennt. Ist ein kaputter Kühlschrank schuld?

18.10.2025

Frau nach Küchenbrand in Bad Homburg verletzt
Brände

Frau nach Küchenbrand in Bad Homburg verletzt

In einer Küche fängt es an zu brennen. Die Bewohnerin kommt mit Verdacht auf schwere Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

24.03.2025

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - ein Bewohner verletzt
Notfall

Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - ein Bewohner verletzt

Flammen und Rauch schlagen aus dem Küchenfenster. Rund 50 Feuerwehrleute müssen ausrücken.

11.03.2025

Brand einer Doppelhaushälfte in Ebsdorfergrund
Hoher Schaden

Brand einer Doppelhaushälfte in Ebsdorfergrund

In der Nacht bricht im Landkreis Marburg-Biedenkopf ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Bewohnerin kann sich ins Freie retten, doch der Brand bleibt nicht ohne Folgen.

13.01.2025

Doppelhaushälfte nach Küchenbrand unbewohnbar
Feuerwehreinsatz

Doppelhaushälfte nach Küchenbrand unbewohnbar

Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar. Eine Bewohnerin musste ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist hoch.

23.05.2024