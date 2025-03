Frau nach Küchenbrand in Bad Homburg verletzt

Bad Homburg (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg ist eine Frau verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagabend auf dem Herd der Küche im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die 75-jährige Bewohnerin der Zweizimmerwohnung kam mit Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.