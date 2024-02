93-Jährige nach Küchenbrand in Lebensgefahr

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Küche hat eine 93-jährige Frau in Kassel schwere Verletzungen erlitten. Die Bewohnerin versuchte am Donnerstag, den Brand selbst zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet demnach ihre Kleidung in Brand und sie wurde an den Armen und am Oberkörper verletzt. Sie befinde sich nach erster Einschätzung der Rettungskräfte in Lebensgefahr und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr löschte den Brand laut Mitteilung schnell. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handeln könnte.