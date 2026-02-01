Blaulicht

Wald-Michelbach: Elektrowerkzeug sorgt für Feuerwehreinsatz

Zu einem Wohnungsbrand in der Kirchbergstraße rückte die Feuerwehr Wald-Michelbach mit über 40 Einsatzkräften am Samstagabend, 31. Januar, aus.

Eine Laserschneidemaschine im Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße sorgte für einen Feuerwehreinsatz. Foto: Fritz Kopetzky
Eine Laserschneidemaschine im Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße sorgte für einen Feuerwehreinsatz.

Wald-Michelbach. Wegen einer brennenden Laserschneidemaschine rückten am Samstagabend, 31. Januar, über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wald-Michelbach aus. Im Untergeschoss eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße war eine Laserschneidemaschine in Brand geraten, erklärt Gemeindebrandinspektor Peter Capuani auf Anfrage.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als die Brandschützer an dem Einfamilienhaus in der Kirchbergstraße ankamen, war das ganze Haus verraucht, das Feuer selbst war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon wieder von allein ausgegangen. „Glück gehabt“, sagt Capuani. Die Bewohner waren selbst nicht zu Hause, wodurch auch niemand verletzt wurde. Schäden am Gebäude seien keine entstanden. kum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite