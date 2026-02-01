Wald-Michelbach: Elektrowerkzeug sorgt für Feuerwehreinsatz
Zu einem Wohnungsbrand in der Kirchbergstraße rückte die Feuerwehr Wald-Michelbach mit über 40 Einsatzkräften am Samstagabend, 31. Januar, aus.
Wald-Michelbach. Wegen einer brennenden Laserschneidemaschine rückten am Samstagabend, 31. Januar, über 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wald-Michelbach aus. Im Untergeschoss eines Einfamilienhauses in der Kirchbergstraße war eine Laserschneidemaschine in Brand geraten, erklärt Gemeindebrandinspektor Peter Capuani auf Anfrage.
Als die Brandschützer an dem Einfamilienhaus in der Kirchbergstraße ankamen, war das ganze Haus verraucht, das Feuer selbst war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon wieder von allein ausgegangen. „Glück gehabt“, sagt Capuani. Die Bewohner waren selbst nicht zu Hause, wodurch auch niemand verletzt wurde. Schäden am Gebäude seien keine entstanden. kum