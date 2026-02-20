Feuerwehreinsatz

Leiche nach Wohnungsbrand entdeckt

Nach einem Feuerwehreinsatz im Kreis Heilbronn ist noch vieles unklar: Was führte zum Brand in dem Einfamilienhaus? Und wie kam der tot entdeckte Mann ums Leben?

Wie das Feuer ausgelöst wurde, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit.(Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wie das Feuer ausgelöst wurde, sei bislang unklar, teilte die Polizei mit.(Symbolbild)

Kirchardt (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einer Wohnung in Kirchardt im Landkreis Heilbronn ist die Leiche eines Mannes in den Trümmern entdeckt worden. Unklar sei, wie er ums Leben kam, teilte die Polizei mit. 

Das Feuer war am Nachmittag im Obergeschoss eines Einfamilienhauses gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Gebäude belüften, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Überprüfung wurde die leblose Person entdeckt. Wie das Feuer ausgelöst wurde, sei bislang unklar, hieß es.

