84-Jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl in Baugrube
Ein Senior verwechselt vermutlich die Bedienelemente seines Elektromobils. Dann durchbricht das Fahrzeug eine Absperrung.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 84 Jahre alter Mann ist in Friedrichshafen mit seinem Krankenfahrstuhl in eine Baugrube gestürzt und leicht verletzt worden. Der Senior war auf einem Gehweg unterwegs, als er nach Polizeiangaben vermutlich die Bedienelemente seines Elektromobils verwechselte.
Das Fahrzeug durchbrach daraufhin am Dienstag die Absperrung einer Baustelle und stürzte in die Grube. Der Mann konnte sich nicht selbst befreien.
Die Feuerwehr holte ihn aus der Baugrube, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.