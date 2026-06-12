Bauarbeiter stürzt in Grube und verletzt sich schwer

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Bauarbeiter ist bei einem Sturz in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war in eine Baugrube gestiegen, als die von ihm benutzte Leiter aus bislang unbekannten Gründen wegrutschte. Er stürzte aus rund zwei Metern Höhe rücklings in die Grube und verlor das Bewusstsein. Ein Arbeitskollege alarmierte den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte.