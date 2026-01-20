Ladenburg: Schwerverletzter in Baugrube - nach Fallschirmsprung?

Ladenburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Schwerverletzten in einer Baugrube in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann bei einem Fallschirmsprung verunglückt ist. Wie der Mann in die Grube gelangt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein ungenehmigter und unangemeldeter Fallschirmsprung könne in Betracht kommen. Ob die Polizei einen Fallschirm in der Grube gefunden hat oder der Mann einen entsprechenden Gurt trug, wollte ein Polizeisprecher nicht kommentieren. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr.