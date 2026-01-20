Bild
Notfall

Ladenburg: Schwerverletzter in Baugrube - nach Fallschirmsprung?

Ein Mann verletzt sich lebensgefährlich an Metallstangen in einer Baugrube in Ladenburg. Wie ist er dort hineingekommen? Die Polizei geht einer Vermutung nach.

Ein Mann hat sich in einer Baugrube in Ladenburg lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Mann hat sich in einer Baugrube in Ladenburg lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Ladenburg (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Schwerverletzten in einer Baugrube in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann bei einem Fallschirmsprung verunglückt ist. Wie der Mann in die Grube gelangt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein ungenehmigter und unangemeldeter Fallschirmsprung könne in Betracht kommen. Ob die Polizei einen Fallschirm in der Grube gefunden hat oder der Mann einen entsprechenden Gurt trug, wollte ein Polizeisprecher nicht kommentieren. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Ein Anwohner hatte am Samstagabend Hilferufe gehört und den 28-Jährigen am Boden einer Baugrube entdeckt. Der Mann hatte sich an Metallstäben die lebensgefährlichen Verletzungen zugezogen.

