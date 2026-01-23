Bild
Notfall

Sturz in Baugrube - vermutlich wegen missglücktem Basejump

Mit Metallstäben im Körper wurde ein 28-Jähriger in einer Baugrube gefunden. Wie er da hineinstürzte, ist immer noch nicht ganz klar - aber ein riskanter Sprung könnte die Ursache sein.

Vermutlich war ein riskanter Basejump die Ursache für den Sturz in Baugrube. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Vermutlich war ein riskanter Basejump die Ursache für den Sturz in Baugrube. (Symbolbild)

Ladenburg (dpa/lsw) - Ein missglückter Basejump dürfte die Ursache für die schweren Verletzungen eines 28-Jährigen sein, der in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in eine Baugrube gestürzt ist. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war mit Metallstäben im Körper in der Grube gefunden worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen stürzte er auf sogenannte Bewehrungsstangen, nachdem ihm ein Basejump - also ein Sprung aus geringer Höhe - misslungen war. Wie genau sich das Unglück ereignete und von wo aus der Mann absprang, ist nach Worten eines Sprechers unklar. 

Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Ein Anwohner hatte am vergangenen Samstagabend Hilferufe gehört und den 28-Jährigen am Boden der Baugrube entdeckt. 

Beim Basejumping springen Menschen zum Beispiel von Gebäuden, Baukränen oder Brücken. Unter anderem wegen der niedrigen Höhe gelten solche Sprünge als gefährlicher als ein klassischer Fallschirmsprung.

