Mann verletzt sich lebensgefährlich an Stäben in Baugrube

Spitze Metallstangen begrenzen Betonplatten bei Bauarbeiten. In Ladenburg landet ein Mann in einer Baugrube - sein Zustand sah zunächst sehr schlecht aus.

Von Metallstangen in einer Baugrube in Ladenburg ist ein Mann nahezu aufgespießt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Von Metallstangen in einer Baugrube in Ladenburg ist ein Mann nahezu aufgespießt worden. (Symbolbild)

Ladenburg (dpa/lsw) - In einer Baugrube in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann von Metallstangen durchbohrt worden. Der Mann habe in Lebensgefahr geschwebt, inzwischen habe sich sein Zustand stabilisiert, hieß es von der Polizei. 

Wie der Mann in die Grube gelangte und sich verletzte, ist nach Angaben der Polizei Gegenstand der Ermittlung. Geprüft werde unter anderem, ob es sich um einen Unfall handelte oder andere Menschen beteiligt gewesen seien. Ein Anwohner hatte am Samstagabend Hilferufe gehört und die Rettungskräfte gerufen. Der Verletzte wurde am Boden liegend entdeckt. 

Wie genau die Stangen in den Körper des 28-Jährigen gedrungen waren, konnte ein Polizeisprecher nicht erläutern. In einer Mitteilung schrieb die Polizei, der Mann habe «Pfählungsverletzungen» durch die sogenannten Bewehrungsstangen der Bodenplatte erlitten.

