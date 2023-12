84 Prozent der hessischen Bevölkerung kaufen online ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - 84 Prozent der hessischen Bevölkerung haben schon mindestens einmal im Leben das Internet für Online-Einkäufe genutzt. Bei der Befragung für den Mikrozensus 2023 zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien gaben 68 Prozent der Befragten an, das Internet innerhalb der vergangenen drei Monate zum Shoppen genutzt zu haben, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.