85-Jährige rammt zwei Autos – Polizei kassiert Führerschein
Eine Frau verursacht betrunken zwei Unfälle, fährt aber einfach weiter. Erst ein Zeuge kann sie stoppen. Die Polizei zieht Konsequenzen.
Schwaikheim (dpa) - Eine betrunkene 85-Jährige hat mit ihrem Wagen erst ein geparktes Auto gestreift und ist dann gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschrammt. Ihre Fahrt mitten durch Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) unterbrach sie deswegen allerdings noch lange nicht, sondern fuhr unbeirrt weiter, wie die Polizei berichtete. Erst ein Zeuge konnte die Frau stoppen. Er hatte die Unfälle beobachtet. Die Polizei stellte dann fest, dass die Seniorin Alkohol getrunken hatte. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Schaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.