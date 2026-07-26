Auf Bundesstraße

85-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Mähdrescher

Auf einer Bundesstraße kommt es zu einem Unfall zwischen einem Mähdrescher und einem Auto. Die Kollision hat dramatische Folgen.

Sanitäter bringen die Fahrerin des Autos sowie ein dreijähriges Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Sanitäter bringen die Fahrerin des Autos sowie ein dreijähriges Kind in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Sontra (dpa/lhe) - Eine Seniorin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher ums Leben gekommen. Die 85-Jährige war Beifahrerin in einem Auto, als der Wagen mit einem entgegenkommenden Mähdrescher auf der Bundesstraße 400 bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis) kollidierte, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls am späten Samstagabend saß auch ein dreijähriger Junge auf der Rückbank des Autos.

Durch die Wucht der Kollision erlitt die 85-Jährige tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Wagens, eine 66 Jahre alte Frau, erlitt schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind sei zur Kontrolle ebenfalls in eine Klinik gebracht worden, berichten die Ermittler. Unverletzt blieb die 26 Jahre alte Fahrerin des Mähdreschers. 

Warum es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, blieb zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs.

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