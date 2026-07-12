Autofahrer stirbt bei Kollision im Rheingau-Taunus-Kreis
Ein Zusammenstoß auf der B417 bei Hünstetten-Bechtheim fordert ein Todesopfer. Zwei Frauen werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Hünstetten (dpa/lhe) - Bei einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße 417 im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Fahrer ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin des anderen Wagens erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde auch in eine Klinik gebracht.
Nach ersten Erkenntnissen war der tödlich verunglückte Fahrer gegen 13.20 Uhr von der Landstraße 3031 auf die B417 bei Hünstetten-Bechtheim aufgefahren. Dabei prallte sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Wagen zusammen, der auf der Bundesstraße fuhr. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Während der Rettung, Bergung und der Ermittlungen blieb der betroffene Abschnitt der B417 gesperrt.