85-Jähriger stürzt: Spaziergängerin lässt ihn liegen

Mainaschaff (dpa) - Eine Spaziergängerin in Unterfranken hat einen 85-Jährigen nach einem Sturz regungslos am Boden liegen lassen. Zuvor seien die Hunde des Mannes und der zunächst unbekannten Frau aneinandergeraten, wodurch er gestürzt sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde den Angaben nach im Krankenhaus behandelt.