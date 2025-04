Spaziergängerin fällt und stirbt - waren Hunde schuld?

Calw (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Sturz einer Seniorin in Calw ermittelt die Polizei - und erwähnt nun zwei Hunde. Die 67-Jährige sei Mitte März an einem Spielplatz spazieren gewesen, teilte die Polizei mit. Den neuesten Ermittlungen zufolge habe sie dort zwei Hunde getroffen. Anschließend sei sie gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge starb sie wenige Tage später an ihren Verletzungen.