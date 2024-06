Spaziergängerin findet Leiche bei Bensheim

Bensheim (dpa/lhe) - Eine Spaziergängerin hat in Südhessen in der Nähe von Bensheim (Kreis Bergstraße) eine Leiche entdeckt. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach eigenen Angaben wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die am Sonntagnachmittag in einem Seengebiet aufgefundene Person gewaltsam ums Leben gekommen sei, hieß es weiter. Die Identität der Leiche müsse noch geklärt werden. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen sei nicht vor diesem Montag (17.06.) zu rechnen.