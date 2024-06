Leiche als vermisste Frau identifiziert

Bensheim (dpa/lhe) - Die Identität einer an einem Baggersee bei Bensheim gefundenen toten Frau ist geklärt. Es handle sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine 40-Jährige, die seit dem 4. Juni vermisst werde, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Montag mit. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen sei sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, die Hintergründe seien noch unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau nicht an dem Fundort getötet worden war. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.