Frauenleiche in Bensheim: Wer kann Hinweise auf diesen Koffer geben?

In Zusammenhang mit den Ermittlungen des Tötungsdelikts an einer 40-jährigen Frau (wir haben hier berichtet) wendet sich die Mordkommission "Erlache" mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit und fragt, wer Hinweise zum Verbleib eines Teilstücks eines auffällig blaugrauen Hartschalenkoffers mit orangefarbenem Reißverschluss geben kann.