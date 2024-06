Nach Fund von Frauenleiche: Polizei hofft auf Hinweise

Bensheim (dpa/lhe) - Rund eine Woche nach dem Fund einer toten Frau an einem Baggersee bei Bensheim (Kreis Bergstraße) sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu einem Koffer geben können. Eine Hälfte des auffällig blaugrauen Hartschalenkoffers mit orangefarbenem Reißverschluss sei am Fundort der Leiche entdeckt worden, von der anderen Hälfte fehle bislang jede Spur, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Montag mit.