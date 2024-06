Leiche in Bensheim ist wohl vermisste 40-Jährige

Nach dem Fund einer Leiche im Bereich des Baggersees "Erlache" in Bensheim am Sonntagmittag gehen Staatsanwaltschaft und Polizei "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei der Leiche um die 40-jährige Frau handelt, die seit dem 4. Juni 2024 vermisst wurde", heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittler sind sich sicher: Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Hintergründe zur Tat sind noch völlig unklar.