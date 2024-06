Kriminalpolizei sucht zwei vermisste Frauen aus Bensheim

Die Kriminalpolizei Heppenheim ist auf der Suche nach der 40 Jahre alten Aigul Sailybayeva und der 49 Jahre alten Natalia Dontsow aus Bensheim. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde Frau Sailybayeva zuletzt am Morgen des 4. Juni am Kindergarten im Berliner Ring gesehen, als sie ihre Tochter dort zur Betreuung abgab. Hiernach verliert sich jede Spur. Das Kind wurde gegen 14.30 Uhr von der ebenfalls vermissten Großmutter, Frau Dontsow, aus dem Kindergarten abgeholt und nach Hause gebracht. Hiernach verliert sich auch jede Spur von Frau Dontsow.